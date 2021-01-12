Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 74,52 (+0,64) Инвестиции, 11 янв, 13:57
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 90,81 (+0,02) Инвестиции, 11 янв, 13:57
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 января Общество, 10:06 Россия продлила запрет на полеты в Британию до февраля Общество, 10:04 Экс-директор академии «Локомотива» назвал детали срыва трансфера Кокорина Спорт, 10:04 В Мексике допустили использование до 24 млн доз вакцины «Спутник V» Политика, 10:02 В Приморье произошло ДТП с участием 11 автомобилей Общество, 09:54 Появилось видео с места пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге Общество, 09:54 Замгенпрокурора по Уралу сообщил о переходе на работу в Москву Политика, 09:46 Глава МИД Латвии отказался от совместного проведения ЧМ с Белоруссией Спорт, 09:43 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 09:41 Маск потерял первое место в списке богатейших людей мира Бизнес, 09:34 Власти Тувы ввели режим ЧС в шести районах после землетрясения в Монголии Общество, 09:16 Завтраки и бизнес кулинарной группировки Eggsellent РБК Стиль и Clarins, 09:12 Эксперты выявили самых активных арендаторов жилья в России Общество, 09:00 Как компании спланировать закупки — четыре способа Pro, 08:53
Общество ,  
0 

В Приморье произошло ДТП с участием 11 автомобилей

Фото: УМВД РФ по Приморскому краю
Фото: УМВД РФ по Приморскому краю

В городе Артеме в Приморском крае произошло ДТП с участием 11 машин, сообщается на официальном сайте краевого Управления МВД.

Автомобили столкнулись на дороге к аэропорту Владивостока, в происшествии никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости во время снегопада, отмечают в МВД.

Сейчас все участники аварии находятся в отделе ГИБДД. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Движение на данном участке автодороги восстановлено и осуществляется в штатном режиме», — пояснила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

В МВД отмечают, что сотрудники Госавтоинспекции сейчас работают в усиленном режиме, помогая дорожно-коммунальным службам и водителям, оказавшимся в затруднительных ситуациях на дороге.

В конце ноября прошлого года ледяной дождь в Приморье оставил без света более 100 тыс. человек. От упавших веток тогда пострадали припаркованные автомобили, а из-за упавших деревьев и проводов на дороге возникли пробки. Для ликвидации последствий привлекли силы МЧС.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
дтп авария гибдд госавтоинспекция дороги
Материалы по теме
На ликвидацию последствий ледяного шторма в Приморье выделят ₽700 млн
Политика
Жители Мадрида рассказали о последствиях сильнейшего за 50 лет снегопада
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter