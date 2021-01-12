В Приморье произошло ДТП с участием 11 автомобилей

Фото: УМВД РФ по Приморскому краю

В городе Артеме в Приморском крае произошло ДТП с участием 11 машин, сообщается на официальном сайте краевого Управления МВД.

Автомобили столкнулись на дороге к аэропорту Владивостока, в происшествии никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости во время снегопада, отмечают в МВД.

Сейчас все участники аварии находятся в отделе ГИБДД. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

«Движение на данном участке автодороги восстановлено и осуществляется в штатном режиме», — пояснила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.