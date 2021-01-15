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Гинцбург сообщил о возможности создания однокомпонентной вакцины от COVID

Создать однокомпонентную вакцину от COVID-19, которую надо будет вводить лишь один раз, возможно, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости». Но, по словам ученого, такая вакцина должна будет давать иммунитет на длительный период.

«Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать. — пояснил Гинцбург. — Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено».

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<p>Александр Гинцбург</p>

По его словам, нет четких подходов для создания однокомпонентного препарата, который бы защищал человека от COVID-19 в течение нескольких.

О возможности создания «легкой» версии вакцины от коронавируса в декабре 2020 года говорил президент Владимир Путин. Речь шла о препарате с меньшей эффективностью, которая составит максимум 85%. Это позволило бы делать прививки сразу нескольким десяткам миллионов человек, добавил глава государства.

Гинцбург тогда же пояснил, что такая вакцина позволит выработаться иммунитету в течение трех недель, но сохранять свою эффективность будет в течение трех — четырех месяцев по аналогии с препаратом против гриппа. Для пожилых людей такой препарат будет, возможно, малоэффективен. Использоваться такая вакцина будет, вероятнее всего, в тех странах, где очень высокая смертность от коронавируса, уточнил директор центра Гамалеи.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус вакцина препарат спутник прививка Александр Гинцбург Центр имени Гамалеи
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