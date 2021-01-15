Гинцбург сообщил о возможности создания однокомпонентной вакцины от COVID

Создать однокомпонентную вакцину от COVID-19, которую надо будет вводить лишь один раз, возможно, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости». Но, по словам ученого, такая вакцина должна будет давать иммунитет на длительный период.

«Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать. — пояснил Гинцбург. — Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено».

По его словам, нет четких подходов для создания однокомпонентного препарата, который бы защищал человека от COVID-19 в течение нескольких.

О возможности создания «легкой» версии вакцины от коронавируса в декабре 2020 года говорил президент Владимир Путин. Речь шла о препарате с меньшей эффективностью, которая составит максимум 85%. Это позволило бы делать прививки сразу нескольким десяткам миллионов человек, добавил глава государства.