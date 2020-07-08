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Политика ,  
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Мишустин предложил средство от «глобальной пандемии киберпреступности»

Залогом безопасного цифрового будущего всего мира является сотрудничество в области кибербезопасности, и Россия готова поделиться с миром своими наработками в этой сфере, заявил премьер
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Безопасное будущее глобальной цифровой среды можно обеспечить, объединив усилия как можно большего количества стран, всего мирового сообщества, и Россия готова внести свой вклад в борьбу с международной киберпреступностью. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил, выступая на международном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon.

Глава правительства произнес свою речь на английском языке, ее запись и перевод опубликованы на сайте кабинета министров.

«Для предотвращения глобальной «пандемии киберпреступности» мы должны объединить усилия всего международного сообщества. Одним из ключевых направлений совместного обеспечения цифровой безопасности и солидарной борьбы с киберпреступностью является развитие международного сотрудничества», — сказал Мишустин.

Он отметил, что Россия является сегодня одним из лидеров технологического прогресса. По словам премьера, российские разработки в сфере информационной безопасности успешно конкурируют на международном рынке.

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Технологии и медиа
Фото: Andrew Milligan / Getty Images

«Мы также понимаем важность международного обмена знаниями и готовы делиться своими наработками с нашими партнерами. Открытый и равноправный диалог необходим для обеспечения безопасности нашего общего будущего, и мы готовы к сотрудничеству», — заверил Мишустин.

Глава правительства рассказал, что «в России создана единая государственная система обнаружения и предупреждения компьютерных атак», к ней подключены информационные системы органов власти. Кроме того, в России действуют жесткие стандарты безопасности при подключении школ и других социальных учреждений к сети «Интернет». «Создаются защищенные сети, объединяющие между собой учреждения в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты», — заверил премьер.

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Госдума одобрила создание единого ресурса с данными россиян
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Как ранее писал РБК, в России разрабатывается единая база с данными всех жителей страны. 21 мая законопроект о ее создании в третьем чтении приняла Госдума. На этом информационном ресурсе будут храниться данные россиян (Ф.И.О., дата и место рождения, пол, гражданство, СНИЛС, ИНН, семейное положение, сведения о выданных паспортах, образовании, регистрации индивидуального предпринимателя, воинской обязанности и др.), а также иностранцев и лиц без гражданства, работающих на территории страны.

Оператором нового ресурса станет Федеральная налоговая служба (ФНС), которую ранее возглавлял Мишустин. Помимо этого ведомства, данные в регистр предоставят МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственные внебюджетные фонды и др. Как пояснил депутат Госдумы, глава комитета по СМИ Александр Хинштейн, задача ресурса — создать масштабную базу данных для стратегического, экономического и социального планирования. «Сегодня никто не может сказать, сколько будет призывников в Нижегородской области через 18 лет, а зайдя в базу единого регистра, это можно выяснить за несколько секунд», — привел он пример.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Михаил Мишустин, киберпреступность, Россия
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