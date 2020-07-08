Мишустин предложил средство от «глобальной пандемии киберпреступности»

Залогом безопасного цифрового будущего всего мира является сотрудничество в области кибербезопасности, и Россия готова поделиться с миром своими наработками в этой сфере, заявил премьер

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Безопасное будущее глобальной цифровой среды можно обеспечить, объединив усилия как можно большего количества стран, всего мирового сообщества, и Россия готова внести свой вклад в борьбу с международной киберпреступностью. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил, выступая на международном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon.

Глава правительства произнес свою речь на английском языке, ее запись и перевод опубликованы на сайте кабинета министров.

«Для предотвращения глобальной «пандемии киберпреступности» мы должны объединить усилия всего международного сообщества. Одним из ключевых направлений совместного обеспечения цифровой безопасности и солидарной борьбы с киберпреступностью является развитие международного сотрудничества», — сказал Мишустин.

Он отметил, что Россия является сегодня одним из лидеров технологического прогресса. По словам премьера, российские разработки в сфере информационной безопасности успешно конкурируют на международном рынке.