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СМИ узнали об угрозах США в адрес компаний ЕС из-за «Северного потока-2»

Фото: Alex Kraus / Bloomberg
Фото: Alex Kraus / Bloomberg

Госдеп США в январе направил европейским компаниям, участвующим в проекте «Северный поток-2», уведомление о том, что это грозит им санкциями. Об этом со ссылкой на два источника в американском внешнеполитическом ведомстве пишет Reuters.

«Мы пытаемся предупредить компании о риске и поторопить их выйти [из проекта] пока не стало слишком поздно», — пояснил один из источников.

14 или 15 января Госдеп планирует опубликовать доклад, в котором будут перечислены все компании, участвующие в проекте трубопровода. В их числе — страховщики «Северного потока-2», сертификаторы оборудования и те структуры, которые непосредственно занимаются строительством.

В начале декабря конгресс США согласовал новые санкции против проекта газопровода, которые грозят компаниям, оказывающим страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах, а также их модификации или дооборудования. Они вступили в силу 1 января.

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»
Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

В ноябре на фоне угрозы этих санкций участие в проекте ограничила норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая занималась сертификацией проекта. В начале января она окончательно покинула проект, что значит, что «Северный поток-2» не получит от нее сертификат соответствия, необходимый для запуска.

Госдеп санкции Северный поток-2
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