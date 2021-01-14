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Верзилов сообщил о повторном задержании трех россиян в Южном Судане

В Южном Судане снова задержали троих россиян, которые путешествуют по стране вместе с блогером Ильей Варламовым и участником арт-группы «Война», издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым. Об этом Верзилов сообщил «Медиазоне».

Задержаны директор Европейской гимназии Иван Боганцев, жена Варламова Любовь, предприниматель Вадим Гинзбург. Вместе с ними задержали и представителя министерства печати Южного Судана.

«Их привезли на военную базу <...>. На военной базе говорят, что их оставляют там на ночь», — рассказал Верзилов.

РБК обратился в российское посольство в Уганде, курирующее Южный Судан.

Задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова отпустили
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Илья Варламов и Петр Верзилов

Первый раз россиян задержали в Южном Судане днем 13 января. При обыске багажа в аэропорту суданской Капоэты у них нашли пульт от дрона. Самого дрона, по словам Верзилова, отобрали еще в соседней Уганде. «Медиазона» сообщила, что суданские силовики заподозрили группу в незаконной съемке военных объектов. В итоге отдыхающих отпустили, против них не выдвинули обвинений.

По словам Верзилова, после этого его и Варламова поместили в отель в столице страны Джубе, запретив его покидать. Их спутников представитель министерства печати Южного Судана пригласил на экскурсию, во время которой россиян вновь задержали и вместе с сотрудником местного ведомства доставили на военную базу в Джубе. Как указал Верзилов, они задержаны «до выяснения обстоятельств».

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Южный Судан входит в число беднейших стран мира. Он получил независимость от Судана в 2011-м после многолетнего вооруженного конфликта. Вскоре в стране вспыхнула новая гражданская война.
 

Илья Варламов Южный Судан задержание
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