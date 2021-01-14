Верзилов сообщил о повторном задержании трех россиян в Южном Судане

В Южном Судане снова задержали троих россиян, которые путешествуют по стране вместе с блогером Ильей Варламовым и участником арт-группы «Война», издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым. Об этом Верзилов сообщил «Медиазоне».

Задержаны директор Европейской гимназии Иван Боганцев, жена Варламова Любовь, предприниматель Вадим Гинзбург. Вместе с ними задержали и представителя министерства печати Южного Судана.

«Их привезли на военную базу <...>. На военной базе говорят, что их оставляют там на ночь», — рассказал Верзилов.

РБК обратился в российское посольство в Уганде, курирующее Южный Судан.