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Варламов и Верзилов сообщили о задержании в Южном Судане

Илья Варламов и Петр Верзилов
Илья Варламов и Петр Верзилов (Фото: gruppa_voina / Twitter)

Блогера Илью Варламова и акциониста, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали во время поездки в Южный Судан. Об этом Варламов сообщил в своем Telegram-канале.

Редакторы блога Варламова уточняют, что вместе с ним и Верзиловым задержали также жену блогера, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева и предпринимателя Вадима Гинзбурга. Все они путешествовали как туристы.

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«Мы приехали в аэропорт, чтобы полететь в Джубу [столица Южного Судана], и тут приехали какие-то военные или чекисты местные. Они начали обыскивать багаж и увидели пульт от дрона, который у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дроны. Слово за слово, они сказали, что нас задерживают, сняли с самолета. Мы находимся в каком-то отделении непонятном», — рассказал он. Позднее задержанным сообщили, что они арестованы. Варламова и Верзилова обвинили в том, что у них не было разрешения на съемки. «Медиазона» пишет, что, по мнению силовиков, россияне могли вести «съемку военных объектов с дрона».

По словам Варламова, местные силовики начали требовать у них отдать телефоны и грозить приходом военных. Варламов и Верзилов отдать телефоны отказались. После этого их перевели в ВИП-камеру с телевизором, а еще через несколько минут принесли стул (один на четверых).

РБК обратился за комментарием в посольство России в Уганде (выполняет и функции посольства в Южном Судане).

Варламов уже путешествовал по Южному Судану, но это было в 2013 году. Южный Судан получил независимость от Судана в 2011-м после многолетнего вооруженного конфликта. Вскоре после получения независимости в стране началась новая гражданская война. Южный Судан входит в число беднейших стран мира.

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