Павел Ливинский досрочно ушел с поста главы «Россетей»

Павел Ливинский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Возглавляющий «Россети» с 2017 года Павел Ливинский досрочно покинул свой пост. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании.

Также на заседании состоялось избрание исполняющего обязанности гендиректора компании. Им стал Андрей Рюмин, который ранее возглавлял «Россети Ленэнерго». «Коммерсантъ» называет его зятем сопредседателя украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина (крестным отцом его дочери).

По данным источников «Коммерсанта», Ливинский может перейти на работу в правительство на пост руководителя департамента энергетики. Собеседники издания также утверждают, что его назначение, возможно, станет временным и в будущем он сможет претендовать на пост главы Минэнерго.

Ливинский с 2006 по 2013 год работал замгендиректора в Московской городской электросетевой компании, а позже возглавил ОАО «Объединенная энергетическая компания». Его отец Анатолий Ливинский работал в РАО «ЕЭС» и курировал сервисное направление.