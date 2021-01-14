Леди Гага споет гимн США на инаугурации Байдена

Джо Байден и Леди Гага (Фото: David Becker / Reuters)

Комитет по инаугурации избранного президента США Джо Байдена анонсировал список участников церемонии, cогласно которому гимн США в этот раз исполнит популярная певица Леди Гага, сообщается на официальном сайте организаторов церемонии.

Певица выразила поддержку кандидату от Демократической партии на выборах. Сообщается, что она сотрудничала с администрацией президента Барака Обамы по проблеме сексуального насилия в колледжах США, занимается вопросами СПИДа, психического здоровья и прав сексуальных меньшинств.

На мероприятии популярные исполнители споют не только гимн США. С номерами также выступят певица Дженнифер Лопез и экс-солист группы N-Sync Джастин Тимберлейк. У Трампа выступали менее известные певцы и группы — в том числе участница шоу талантов Джеки Иванко. На инаугурации же Обамы пели Бейонсе и Арета Франклин.