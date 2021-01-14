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В Госдуме предложили смягчить правила отказа иностранцам во въезде

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает не лишать разрешения на проживание иностранцев — членов семей российских граждан за административные правонарушения. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроект вносит изменения в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Сейчас, согласно законодательству, иностранцу могут аннулировать либо не выдать разрешение на временное проживание, если его два раза или более за год привлекали к административной ответственности за правонарушения. Речь идет о покушении на общественный порядок и общественную безопасность, нарушении режима пребывания в стране, порядка осуществления трудовой деятельности, либо порядка обращения наркотических и психотропных веществ и растений. Действующее законодательство предусматривает, что иностранец не сможет въехать в Россию в течение пяти лет с момента последнего привлечения к административной ответственности.

Согласно пояснительной записке, когда уполномоченные органы принимают решение о таком запрете, они не учитывают, что у иностранца-нарушителя на территории России постоянно проживает семья, состоящая из российских граждан. А значит такое такое решение может нарушить семейные права как самого иностранца, так и россиян — членов его семьи.

В пояснительной записке Костенко приводит фрагменты постановлений Верховного и Конституционного судов, где указано, что уполномоченные органы не должны подходить к вопросу ограничения на въезд иностранцев формально и обязаны учитывать все факторы. Но, по словам депутата, личность иностранца и наличие у него родственников-россиян при принятии соответствующих решений, как правило, не учитываются.

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Автор инициативы полагает, что законопроект позволит также снять дополнительную нагрузку на суды, которые рассматривают дела об аннулировании вида на жительства и разрешения на временное проживание. Кроме того, поправки в законодательство должны помочь сдержать отток трудовых мигрантов: по данным МВД, в 2019 году за пределы страны выдворили более 800 тыс. приезжих.

Ранее, в декабре прошлого года, Минстрой просил правительство упростить въезд в Россию для трудовых мигрантов, которые работают на стройках. Речь шла о сотрудниках тех организаций, которые гарантируют соблюдение санитарно-эпидемиологического контроля. Ведомство предлагало обязать таких мигрантов получать справку об отрицательном тесте на COVID-19 как минимум за три дня до въезда в Россию.

законопроект иностранцы мигранты Госдума трудовая миграция
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