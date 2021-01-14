В Госдуме предложили смягчить правила отказа иностранцам во въезде

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Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает не лишать разрешения на проживание иностранцев — членов семей российских граждан за административные правонарушения. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроект вносит изменения в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Сейчас, согласно законодательству, иностранцу могут аннулировать либо не выдать разрешение на временное проживание, если его два раза или более за год привлекали к административной ответственности за правонарушения. Речь идет о покушении на общественный порядок и общественную безопасность, нарушении режима пребывания в стране, порядка осуществления трудовой деятельности, либо порядка обращения наркотических и психотропных веществ и растений. Действующее законодательство предусматривает, что иностранец не сможет въехать в Россию в течение пяти лет с момента последнего привлечения к административной ответственности.

Согласно пояснительной записке, когда уполномоченные органы принимают решение о таком запрете, они не учитывают, что у иностранца-нарушителя на территории России постоянно проживает семья, состоящая из российских граждан. А значит такое такое решение может нарушить семейные права как самого иностранца, так и россиян — членов его семьи.