Святой престол объявил о вакцинации папы римского

Папа Римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

В Ватикане от коронавируса привились 84-летний папа римский Франциск и 93-летний папа на покое Бенедикт XVI, сообщает информационный портал Vatican News со ссылкой на директора службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Кампания вакцинации от COVID-19 в Ватикане началась 13 января, в среду. Приоритет при вакцинации отдают служащим системы здравоохранения и общественной безопасности государства, а также пожилым людям и персоналу, которые чаще всего взаимодействует с большим количеством людей.

На втором этапе кампании прививать будут жителей Ватикана, а также сотрудников учреждения города-государства, у которых есть медицинский полис ватиканского фонда здравоохранения (FAS), уточнил портал. Вакцинацию проводят на добровольной основе. Тех, кому не исполнилось 18 лет, не прививают, потому что для этой возрастной группы еще не прошли испытания.