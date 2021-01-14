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Пандемия коронавируса ,  
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Святой престол объявил о вакцинации папы римского

Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

В Ватикане от коронавируса привились 84-летний папа римский Франциск и 93-летний папа на покое Бенедикт XVI, сообщает информационный портал Vatican News со ссылкой на директора службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Кампания вакцинации от COVID-19 в Ватикане началась 13 января, в среду. Приоритет при вакцинации отдают служащим системы здравоохранения и общественной безопасности государства, а также пожилым людям и персоналу, которые чаще всего взаимодействует с большим количеством людей.

На втором этапе кампании прививать будут жителей Ватикана, а также сотрудников учреждения города-государства, у которых есть медицинский полис ватиканского фонда здравоохранения (FAS), уточнил портал. Вакцинацию проводят на добровольной основе. Тех, кому не исполнилось 18 лет, не прививают, потому что для этой возрастной группы еще не прошли испытания.

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Ранее, 13 января, о том, что понтифик сделал прививку вакциной Pfizer, сообщала аргентинская газета La Nacion. Но официального подтверждения из Ватикана не было. Тогда издание указало, что через три недели понтифик должен будет получить вторую дозу препарата. Сам папа считает, что вакцинация от коронавируса — этический долг каждого человек. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за весь период пандемии в Ватикане было зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом. По данным на 2018 год, в государстве проживали 618 человек.

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Источник: JHU
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папа римский Ватикан вакцина Pfizer прививка
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