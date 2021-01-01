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Общество ,  
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Папа римский Франциск пропустил новогоднюю службу из-за самочувствия

Глава Римской католической церкви Папа Франциск не возглавил новогоднюю службу в соборе Святого Петра из-за недомогания. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Вместо него у алтаря кафедры базилики Ватикана к верующим обратился декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре. Он прочитал папскую проповедь, поблагодарил всех медиков и волонтеров, которые стоят на передовой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

84-летний Франциск не смог возглавить праздничное богослужение из-за обострившихся болей после воспаления седалищного нерва. В связи с этим он пропусти и службу 1 января, но выступит с проповедью в режиме онлайн из библиотеки Апостольского дворца.

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Папа римский Франциск

Как сообщало ранее в декабре итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники, близкие к Ватикану, Папа Римский простудился и у него обострился радикулит.

До этого у двух кардиналов из окружения понтифика обнаружили COVID-19. В связи с этим Франциск сдавал тест на коронавирус. Официально его результаты не разглашались, но СМИ сообщили об отсутствии у Папы инфекции.

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