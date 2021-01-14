Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 73,53 (-0,74) Инвестиции, 13 янв, 13:35
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 89,78 (-0,54) Инвестиции, 13 янв, 13:35
Палата представителей утвердила второй импичмент Трампу. Что важно знать Политика, 01:10 СМИ узнали о неопределенности сенатора Макконела по импичменту Трампа Политика, 00:57 СМИ узнали о предупреждении Нацгвардии США об угрозе взрывов на Капитолии Политика, 00:44 Палата представителей объявила импичмент Трампу Политика, 00:24 Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech Общество, 00:15 Telegram добавил пометку о мошенничестве на «канал Трампа» Технологии и медиа, 00:06 AliExpress перестал принимать оплату через сервис Сбербанка «ЮMoney» Финансы, 00:00 Португалия снова введет жесткий карантин из-за COVID-19 Общество, 13 янв, 23:46 Airbnb отменил все брони жилья в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена Технологии и медиа, 13 янв, 23:30 Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 13 янв, 23:25 «Манчестер Сити» победил «Брайтон» в чемпионате Англии Спорт, 13 янв, 22:53 В Хабаровске при пожаре в девятиэтажке погибли пять человек Общество, 13 янв, 22:50 Новостройки Москвы: как выбрать, где посмотреть, что ожидать Партнерский материал, 13 янв, 22:49 Адвокат раскрыл результаты экспертизы останков рэпера Картрайта Общество, 13 янв, 22:33
Политика ,  
0 

СМИ узнали о неопределенности сенатора Макконела по импичменту Трампа

Лидер Республиканской партии в сенате США Митч Макконнелл пока не принял окончательного решения относительно того, как он намерен проголосовать по импичменту президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на послание сенатора коллегам.

«Хотя пресса полна предположений, я еще не принял окончательного решения о том, как я буду голосовать, и я намерен выслушать все юридически обоснованные аргументы, когда они будут представлены в Сенат», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщили источники издания The Hill, сенатор не намерен исполнять роль одного из главных защитников президента в будущем процессе по импичменту.

Как Пенс объяснил отказ отправлять Трампа в отставку. Видео
Политика

В июне 2020 года Макконелл заблокировал резолюцию демократов, осуждающую Трампа за подавление протестов возле Белого дома.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент Дональда Трампа из-за «подстрекательства к мятежу». Причиной тому послужили события 6 января в Вашингтоне, когда сторонники Трампа взяли здание Капитолия штурмом. Согласно резолюции, своими действиями Трамп «поставил под угрозу безопасность США и их правительственных институтов», а также «помешал мирной передаче власти». Теперь документ будет передан в Сенат. 

Трамп призвал отказаться от насилия на фоне обсуждения импичмента
Политика
Дональд Трамп

Таким образом, Трамп стал первым президентом в истории США, которому вынесли импичмент дважды. Впервые импичмент Трампу вынесла демократическая партия во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси в сентябре 2019 года. Тогда обвинения против Трампа были основаны на содержании телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы Трамп обсуждал с Зеленским возможность возобновления расследования в отношении Хантера Байдена — сына вице-президента США Джо Байдена, который собирается баллотироваться на выборах президента США в 2020 году. Демократы полагают, что таким образом Трамп оказывал давление на Зеленского для достижения своих политических целей. Однако в феврале 2020 года Сенат оправдал Трампа по обеим статьям обвинения.

выборы президента США Дональд Трамп импичмент Республиканская партия
Материалы по теме
В конгрессе согласовали процедуру обсуждения импичмента Трампа
Политика
Власти Нью-Йорка решили разорвать контракты с каруселью и катком Трампа
Политика
Трамп призвал отказаться от насилия на фоне обсуждения импичмента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter