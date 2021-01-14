СМИ узнали о неопределенности сенатора Макконела по импичменту Трампа

Лидер Республиканской партии в сенате США Митч Макконнелл пока не принял окончательного решения относительно того, как он намерен проголосовать по импичменту президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на послание сенатора коллегам.

«Хотя пресса полна предположений, я еще не принял окончательного решения о том, как я буду голосовать, и я намерен выслушать все юридически обоснованные аргументы, когда они будут представлены в Сенат», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщили источники издания The Hill, сенатор не намерен исполнять роль одного из главных защитников президента в будущем процессе по импичменту.

В июне 2020 года Макконелл заблокировал резолюцию демократов, осуждающую Трампа за подавление протестов возле Белого дома.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент Дональда Трампа из-за «подстрекательства к мятежу». Причиной тому послужили события 6 января в Вашингтоне, когда сторонники Трампа взяли здание Капитолия штурмом. Согласно резолюции, своими действиями Трамп «поставил под угрозу безопасность США и их правительственных институтов», а также «помешал мирной передаче власти». Теперь документ будет передан в Сенат.

Таким образом, Трамп стал первым президентом в истории США, которому вынесли импичмент дважды. Впервые импичмент Трампу вынесла демократическая партия во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси в сентябре 2019 года. Тогда обвинения против Трампа были основаны на содержании телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы Трамп обсуждал с Зеленским возможность возобновления расследования в отношении Хантера Байдена — сына вице-президента США Джо Байдена, который собирается баллотироваться на выборах президента США в 2020 году. Демократы полагают, что таким образом Трамп оказывал давление на Зеленского для достижения своих политических целей. Однако в феврале 2020 года Сенат оправдал Трампа по обеим статьям обвинения.