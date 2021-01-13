Юристы исключили нарушение закона при сборе «Сбером» образцов кашля

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Опрошенные РБК эксперты выразили уверенность в отсутствии нарушений разработчиками «Сбера» законодательства при сборе звуков кашля и дыхания пациентов с коронавирусной инфекцией. Эти сведения нейросеть использует для определения наличия COVID-19.

Подобные данные не относятся к категории медицинской тайны, и получение согласия на их использование от пациентов «Сберу» не требуется. Об этом рассказал РБК управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов. «Если данные были обезличены, то никакого согласия на их использование не нужно. Запись кашля, если она обезличена, не относится к врачебной тайне. К врачебной тайне относятся диагнозы в отношении конкретных лиц», — добавил он.

Законность сбора подобных сведений в беседе с РБК подтвердил председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский. По его словам, в данном случае речь не идет о разглашении личных данных пациентов, диагнозов и назначенного лечения. Используемая информация должна помогать в медицинских целях. «Сбер» имеет полное право использовать эти данные. Более того, в балансе между правами отдельно взятых граждан, которые сдавали образцы кашля, дыхания, и общественной значимостью вопроса есть баланс в пользу общественного интереса, здоровья населения», — подчеркнул он. «Думаю, что, если кто-то решит обратиться с иском к разработчикам, такой иск не будет иметь перспективы. Если не будет ссылок в приложении на конкретных людей — нарушение закона отсутствует. Я сомневаюсь, что в приложении будут указаны персональные данные больных, в этом просто нет необходимости», — уточнил специалист.

Возможность нарушения законодательства, по его словам, может появиться в случае, если личные данные пациентов окажутся в руках взломщиков. «Правонарушение возможно, только если собранная информация незаконно утечет посредством деятельности хакеров», — заключил Старинский.