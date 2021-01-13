В Башкирии задержали 14 человек по подозрению в экстремизме

Фото: ЦОС ФСБ / ТАСС

В Башкирии задержали 14 человек, их подозревают в принадлежности к запрещенной в России экстремистской организации «Башкорт». Об этом сообщают источник «Интерфакса», а также собеседник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

«Задержаны 14 человек в ходе совместной операции управления ФСБ и МВД», — сказал источник «Интерфакса».

Собеседник агентства пояснил, что операция прошла в рамках ранее возбужденного дела об экстремизме. Правоохранители считают, что задержанные могли участвовать в ноябрьском конфликте с представителями армянской диаспоры в селе Кармаскалы. По данным «РИА Новости», у них изъяли оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу.

В МВД и УФСБ по республике Башкортостан отказались от комментариев РБК.