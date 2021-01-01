ФСБ задержала в Красноярске сторонников террористов из Средней Азии

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность сторонников запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщили РБК в управлении ФСБ по Красноярскому краю.

По данным службы, в состав организации «Катиба Таухид валь-Джихад» входили граждане одной из среднеазиатских стран.

Один из участников группировки собирался уехать за границу для участия в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. Сотрудники УФСБ задержали его в международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовcкого при регистрации на рейс. Остальные члены организации были задержаны по месту их проживания.