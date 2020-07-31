Суд в Волгограде арестовал всех задержанных по подозрению в экстремизме

Задержание участников запрещенной в РФ ячейки международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (Фото: ФСБ РФ)

В Волгограде Центральный военный суд арестовал на два месяца пятерых подозреваемых в экстремизме, сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Следствие считает, что подозреваемые состояли в международном религиозном объединении «Таблиги Джамаат». Его деятельность считается экстремистской и запрещена на территории России.

Утром 31 июля ФСБ сообщила о задержании шестерых членов этой организации.

В ходе обысков у них изъяли экстремистскую литературу, а также другие документы. В ФСБ считают, что изъятые вещи свидетельствуют о причастности задержанных к работе запрещенной организации.