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Суд в Волгограде арестовал всех задержанных по подозрению в экстремизме

Задержание участников запрещенной в РФ ячейки международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»
Задержание участников запрещенной в РФ ячейки международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (Фото: ФСБ РФ)

В Волгограде Центральный военный суд арестовал на два месяца пятерых подозреваемых в экстремизме, сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Следствие считает, что подозреваемые состояли в международном религиозном объединении «Таблиги Джамаат». Его деятельность считается экстремистской и запрещена на территории России.

Утром 31 июля ФСБ сообщила о задержании шестерых членов этой организации.

Волгоградский суд арестовал главаря экстремистской ячейки
Общество
Задержание одного из участников запрещенной в РФ ячейки международной экстремистской организации &laquo;Таблиги Джамаат&raquo;

В ходе обысков у них изъяли экстремистскую литературу, а также другие документы. В ФСБ считают, что изъятые вещи свидетельствуют о причастности задержанных к работе запрещенной организации.

Днем 31 июля суд арестовал на два месяца предполагаемого организатора ячейки. До 28 сентября 2020 года он будет находится под стражей.

Теги: международные экстремистские группировки, Волгоград, экстремизм
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