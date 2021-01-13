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В Гидрометцентре предупредили москвичей о сильном снегопаде

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве 14 января ожидается достаточно сильный снегопад. Об этом РБК заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будет снег, и достаточно существенный, это связано с прохождением фронтального раздела и понижением давления. Мы прогнозируем, что за сутки выпадет от 5 до 10 мм снега», — уточнил он.

По его словам, в ночь на 14 января температура воздуха в столице будет в диапазоне от минус 14 до минус 16 градусов, а в Московской области — до 18 градусов ниже нуля.

Более того, порывы ветра в Москве будут достигать 17 м/с, прогнозируются заносы на дорогах, добавил Вильфанд.

Вильфанд предупредил о «трескучих морозах» в Москве
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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Столичное ГУ МЧС также предупредило москвичей, что с 21:00 13 января до утра 14-го в городе ожидаются снег, местами сильный, метель и гололедица.

В связи с этим в главке рекомендовали снижать скорость движения, избегать резких маневров и увеличивать дистанцию при управлении автомобилем. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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