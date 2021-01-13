В Гидрометцентре предупредили москвичей о сильном снегопаде

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В Москве 14 января ожидается достаточно сильный снегопад. Об этом РБК заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будет снег, и достаточно существенный, это связано с прохождением фронтального раздела и понижением давления. Мы прогнозируем, что за сутки выпадет от 5 до 10 мм снега», — уточнил он.

По его словам, в ночь на 14 января температура воздуха в столице будет в диапазоне от минус 14 до минус 16 градусов, а в Московской области — до 18 градусов ниже нуля.

Более того, порывы ветра в Москве будут достигать 17 м/с, прогнозируются заносы на дорогах, добавил Вильфанд.