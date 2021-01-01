Володин сообщил о пяти повторно заболевших COVID-19 депутатах

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Пять депутатов Государственной думы заболели коронавирусной инфекцией повторно. Об этом сообщил спикер Госдумы Владимир Володин на заседании нижней палаты.

«У нас на сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом», — заявил Володин. Он пояснил, что у них не выработались антитела.

Он отметил, что все повторно заболевшие депутаты — в возрастной группе риска. Одним из заболевших является 81-летний Артур Чилингаров. Спикер Госдумы пояснил, что депутат, не долечившись от коронавируса, пришел на работу, после чего заболел инфекцией повторно.

По данным Володина, за время пандемии переболели коронавирусом или находятся в больнице 157 депутатов.