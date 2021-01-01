Володин сообщил о пяти повторно заболевших COVID-19 депутатах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 73,45 (+0,52) Инвестиции, 13:59
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 89,18 (+0,6) Инвестиции, 13:59
Власти Москвы пригрозили закрыть «Европейский» на 90 дней из-за COVID-19 Бизнес, 14:01 Нападающий «Спартака» Кокорин пропустит матч с «Зенитом» Спорт, 13:53 Риелторы назвали стоимость аренды самого дешевого дома в Подмосковье Недвижимость, 13:50 Hyundai разработал мини-электрокар для детских больниц. Видео Авто, 13:49 Два члена боснийского президиума отказались от встречи с Лавровым Политика, 13:48 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 13:44 Москва выставила на аукцион квартиры в центре от 2,9 млн рублей Недвижимость, 13:44 В ФХР заявили о проведении Кубка Первого канала в «пузыре» Спорт, 13:27 Первую дозу вакцины центра «Вектор» получили свыше 1,4 тыс. добровольцев Общество, 13:25 Кто пришел на прощание с Валентином Гафтом. Фоторепортаж Общество, 13:20  Новогодний чек-лист: как выбрать подарки и не сойти с ума РБК Стиль и Lego, 13:15 Какой бизнес вырос в пандемию: считаем зарегистрированные бренды Pro, 13:11 Warner Bros. сдвинула премьеры фильмов «Мортал Комбат» и «Том и Джерри» Стиль, 13:07 Поставщики краски назвали самые популярные цвета автомобилей в 2020 году Авто, 13:05
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,39 -0,65% EUR/RUB ₽89,22 -0,52% EUR/USD $1,22 +0,13%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Володин сообщил о пяти повторно заболевших COVID-19 депутатах

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Пять депутатов Государственной думы заболели коронавирусной инфекцией повторно. Об этом сообщил спикер Госдумы Владимир Володин на заседании нижней палаты.

«У нас на сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом», — заявил Володин. Он пояснил, что у них не выработались антитела.

Он отметил, что все повторно заболевшие депутаты — в возрастной группе риска. Одним из заболевших является 81-летний Артур Чилингаров. Спикер Госдумы пояснил, что депутат, не долечившись от коронавируса, пришел на работу, после чего заболел инфекцией повторно.

Володин назвал число переболевших COVID-19 депутатов Госдумы
Общество
Фото:duma.gov.ru

По данным Володина, за время пандемии переболели коронавирусом или находятся в больнице 157 депутатов.

8 декабря Володин сообщал, что всего коронавирусную инфекцию перенесли 30% депутатов Государственной думы России — 144 человека. Всего в Госдуму избираются 450 депутатов, в действующем составе пять мандатов остаются вакантными.

В конце ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России «пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение». Она также уточняла, что в мире число зафиксированных повторных случаев заражения коронавирусом составляет 24 случая. По словам Поповой, по сравнению с общим количеством переболевших по всему миру это является «крайне низким показателем».

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

депутаты Госдумы коронавирус COVID-19 Вячеслав Володин
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,39 -0,66% EUR/RUB ₽89,25 -0,5% EUR/USD $1,22 +0,15%
Материалы по теме
У привитого и переболевшего COVID-19 депутата Гартунга появились антитела
Общество
Кириенко переболел коронавирусом
Общество
Алексей Кудрин заразился коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter