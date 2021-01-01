Володин назвал число переболевших COVID-19 депутатов Госдумы

Фото: duma.gov.ru

За время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 30% депутатов Государственной думы России. Об этом заявил во время пленарного заседания ее спикер Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Всего переболели, и [в том числе] у которых на сегодняшний день есть антитела по итогам экспресс-анализов, 144 депутата», — уточнил он.

Володин назвал число заразившихся коронавирусом депутатов Госдумы Общество

Всего в Госдуму избираются 450 депутатов. В действующем составе их числится 445, пять мандатов вакантны.

В конце сентября из-за угрозы коронавируса Володин объявил о частичном переходе Думы на удаленный режим работы.