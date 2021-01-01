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Пандемия коронавируса ,  
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Володин назвал число переболевших COVID-19 депутатов Госдумы

Фото:duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

За время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 30% депутатов Государственной думы России. Об этом заявил во время пленарного заседания ее спикер Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Всего переболели, и [в том числе] у которых на сегодняшний день есть антитела по итогам экспресс-анализов, 144 депутата», — уточнил он.

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Вячеслав Володин (справа)

Всего в Госдуму избираются 450 депутатов. В действующем составе их числится 445, пять мандатов вакантны.

В конце сентября из-за угрозы коронавируса Володин объявил о частичном переходе Думы на удаленный режим работы.

Рассадку в зале пленарных заседаний изменили так, чтобы депутаты могли соблюдать социальную дистанцию, председатель попросил членов Думы по мере возможности проводить мероприятия в режиме видеоконференций. На тот момент антитела выявили у 60 депутатов.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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