В США впервые почти за 70 лет казнили женщину в федеральной тюрьме

Лиза Монтгомери (Фото: Reuters)

В США казнили осужденную за убийство 52-летнюю Лизу Монтгомери, сообщает Reuters. Казнь Монтгомери стала первой казнью заключенной женщины с 1953 года в федеральной тюрьме в Соединенных Штатах.

Ее смерть зафиксировали в 1:31 ночи по местному времени. Решение о казни принял Верховный суд США, она была казнена через смертельную инъекцию.

Лиза Монтгомери в 2004 году задушила 23-летнюю Бобби Джо Стиннетт, находившуюся на восьмом месяце беременности. Она похитила ребенка, которого извлекала из тела женщины, и пыталась его выдать за своего. Они познакомились в интернете, и в дом к своей жертве в штате Миссури она приехала под предлогом покупки щенка. В октябре 2007 года Окружной суд Западного округа штата Миссури признал ее виновной и приговорил к смертной казни.

Адвокат Монтгомери назвал казнь порочной и незаконной. Защита утверждала, что осужденная больна тяжелым психическим заболеванием. «Никто не может достоверно оспорить давнишнее изнурительное психическое заболевание миссис Монтгомери», — указано в заявлении одного из адвокатов, Келли Генри. На этом основании адвокаты Монтгомери обращались к Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Обвинение настояло на том, что убийство было спланировано.