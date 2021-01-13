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Общество ,  
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В США впервые почти за 70 лет казнили женщину в федеральной тюрьме

Лиза Монтгомери
Лиза Монтгомери (Фото: Reuters)

В США казнили осужденную за убийство 52-летнюю Лизу Монтгомери, сообщает Reuters. Казнь Монтгомери стала первой казнью заключенной женщины с 1953 года в федеральной тюрьме в Соединенных Штатах.

Ее смерть зафиксировали в 1:31 ночи по местному времени. Решение о казни принял Верховный суд США, она была казнена через смертельную инъекцию.

Лиза Монтгомери в 2004 году задушила 23-летнюю Бобби Джо Стиннетт, находившуюся на восьмом месяце беременности. Она похитила ребенка, которого извлекала из тела женщины, и пыталась его выдать за своего. Они познакомились в интернете, и в дом к своей жертве в штате Миссури она приехала под предлогом покупки щенка. В октябре 2007 года Окружной суд Западного округа штата Миссури признал ее виновной и приговорил к смертной казни.

Адвокат Монтгомери назвал казнь порочной и незаконной. Защита утверждала, что осужденная больна тяжелым психическим заболеванием. «Никто не может достоверно оспорить давнишнее изнурительное психическое заболевание миссис Монтгомери», — указано в заявлении одного из адвокатов, Келли Генри. На этом основании адвокаты Монтгомери обращались к Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Обвинение настояло на том, что убийство было спланировано.

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Политика
Фото:Ric Feld / AP

Казнь Монтгомери была первой казнью, решение о которой было принято на федеральном уровне в 2021 году, и 11-й казнью с прошлого года. Решение о возвращении к смертной казни на федеральном уровне было принято летом 2019 года. Предполагалось, что ей будут подвергнуты особо жестокие преступники и садисты. При этом штаты могли сами определять, оставлять им смертную казнь или нет.

Так, 13 июля 2020 года в США была проведена первая казнь в федеральной тюрьме после 17-летнего негласного моратория. Тогда был казнен 47-летний мужчина, убивший семью из трех человек.

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