В Новосибирске суд прекратил дело против ударившей ребенка медсестры

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Мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области вынесла решение о прекращении уголовного дела в отношении медсестры детского филиала Государственной областной Новосибирской клинической больницы Натальи Старусевой, сообщает Новосибирская областная прокуратура.

Ее обвиняли по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В суде было установлено, что она в ноябре 2020 года с силой ударила 7-летнего пациента в спину.

Пресс-служба управления судебного департамента в Новосибирской области в комментарии «РИА Новости» уточнила, что дело было прекращено после примирения сторон. Мать мальчика подала соответствующее ходатайство, так как медсестра раскаялась в содеянном, извинилась перед потерпевшими, а также возместила моральный вред в размере 10 тыс. руб.

Осенью в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, в котором медсестры детского отделения указанной туберкулезной больницы бьют и таскают за волосы детей. Проверку инцидента начал областной Следственный комитет. В результате разбирательств было возбуждено несколько уголовных дел. На год исправительных работ была осуждена за жестокое обращение с детьми коллега Старусевой Александра Андриянова.