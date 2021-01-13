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В AstraZeneca назвали условие применения вакцины в России

Фото: Gareth Fuller / AP
Фото: Gareth Fuller / AP

Применение вакцины AstraZeneca в России возможно только после получения регуляторного одобрения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе англо-шведской биофармацевтической компании.

«Вакцина, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, будет производиться в том числе и на территории России. В июле 2020 года AstraZeneca заключила соответствующее лицензионное соглашение с компанией «Р-Фарм», — рассказал представитель фармацевтической компании.

РБК направил запрос в компанию «Р-Фарм».

Ученые в Австралии усомнились в эффективности вакцины AstraZeneca
Общество
Фото:Dominic Lipinski / Reuters

В конце ноября создатель российской вакцины «Спутник V» — Центр им. Гамалеи предложил AstraZeneca провести совместные испытания вакцин для повышения их эффективности. Компания ответила на предложение согласием и с 11 декабря стартовали клинические испытания комбинации собственной вакцины от COVID-19 со «Спутником V».

Президент России Владимир Путин поздравил Центр им. Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компанию «Р-Фарм» с заключением соглашения о сотрудничестве.

В конце декабря 2020 года глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что комбинированный препарат не будут использовать для вакцинации россиян.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Майя Бобенко, Виктория Тютина
Россия вакцина Великобритания коронавирус новости
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