В AstraZeneca назвали условие применения вакцины в России

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Применение вакцины AstraZeneca в России возможно только после получения регуляторного одобрения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе англо-шведской биофармацевтической компании.

«Вакцина, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, будет производиться в том числе и на территории России. В июле 2020 года AstraZeneca заключила соответствующее лицензионное соглашение с компанией «Р-Фарм», — рассказал представитель фармацевтической компании.

РБК направил запрос в компанию «Р-Фарм».

В конце ноября создатель российской вакцины «Спутник V» — Центр им. Гамалеи предложил AstraZeneca провести совместные испытания вакцин для повышения их эффективности. Компания ответила на предложение согласием и с 11 декабря стартовали клинические испытания комбинации собственной вакцины от COVID-19 со «Спутником V».