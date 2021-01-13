Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 74,27 (-0,25) Инвестиции, 12 янв, 12:47
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 90,32 (-0,49) Инвестиции, 12 янв, 12:47
Росстат оценил рост тарифов ЖКХ в 2020 году Недвижимость, 11:42 Как понять, где заканчивается стресс и начинается выгорание РБК и HP, 11:35 В AstraZeneca назвали условие применения вакцины в России Общество, 11:33 Сервис Сбербанка ограничил переводы россиян иностранным компаниям Финансы, 11:21 В Крыму снимут ограничения для заведений общепита и фудкортов Общество, 11:09 Смертность от COVID за сутки в России оказалась максимальной с 31 декабря Общество, 11:07 Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 11:06 В России за сутки выявили почти 23 тыс. новых случаев коронавируса Общество, 11:05 Как работает определяющее коронавирус по кашлю приложение «Сбера». Видео Общество, 11:04 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 января Общество, 11:03 Почему повышенный ферритин — маркер прогноза плохого исхода при COVID-19 Социальная экономика, 11:00  Эксперты предупредили о новой мошеннической схеме в условиях удаленки Общество, 10:57 Москву назвали городом с самыми большими пробками в мире Авто, 10:55 Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака» Финансы, 10:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Крыму снимут ограничения для заведений общепита и фудкортов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по вопросу распространения коронавирусной инфекции заявил, что с 15 января в регионе возобновят работу заведения общепита и фудкорты. Видео с заседанием руководитель Крыма выложил на своей странице в Facebook.

«Вчера я говорил с представителями ассоциации крупных торговых сетей. Фудкорты с 15 января работают. Ограничения, связанные со временем работы общепитов с 15 числа, снимаются», — сказал глава республики.

При этом он оговорил, что в силе остаются санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора: увеличенное расстояние между столами, масочный режим, дезинфекция и т.д.

В Крыму из-за коронавируса власти запретили работу фуд-кортов
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Об ограничении работы заведений общепита Аксенов объявил 18 ноября на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Предприятиям запретили работать в ночное время суток. Ограничения было решено установить до 15 января. На том же заседании глава Крыма заявил о запрете проводить новогодние корпоративы.

Позже, 25 декабря, глава республики издал указ, которым запретил деятельность фудкортов в торговых центрах. Исключение составила работа на вынос и доставку.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
общепит торговые центры коронавирус Крым
Материалы по теме
В Петербурге после Нового года смягчат ограничения на работу ресторанов
Политика
В Германии ужесточили ограничения из-за коронавируса
Общество
В Подмосковье отменят требование предъявлять тест на COVID в гостиницах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter