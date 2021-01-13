В Крыму снимут ограничения для заведений общепита и фудкортов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по вопросу распространения коронавирусной инфекции заявил, что с 15 января в регионе возобновят работу заведения общепита и фудкорты. Видео с заседанием руководитель Крыма выложил на своей странице в Facebook.

«Вчера я говорил с представителями ассоциации крупных торговых сетей. Фудкорты с 15 января работают. Ограничения, связанные со временем работы общепитов с 15 числа, снимаются», — сказал глава республики.

При этом он оговорил, что в силе остаются санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора: увеличенное расстояние между столами, масочный режим, дезинфекция и т.д.

Об ограничении работы заведений общепита Аксенов объявил 18 ноября на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Предприятиям запретили работать в ночное время суток. Ограничения было решено установить до 15 января. На том же заседании глава Крыма заявил о запрете проводить новогодние корпоративы.