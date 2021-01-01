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Пандемия коронавируса ,  
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В Крыму из-за коронавируса власти запретили работу фуд-кортов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Крыму в связи с распространением коронавирусной инфекции до середины января запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах. Соответствующее изменение в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» внес глава Крыма Сергей Аксенов.

«С 25 декабря по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено: оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставку», — говорится в документе.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Также до середины января ТЦ запрещено проведение массовых мероприятий, проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме. Работодателям власти запретили проводить корпоративы, в том числе на рабочем месте.

Во вторник, 22 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Крым в числе регионов, которые находятся в стадии роста заболеваемости COVID-19. В то же время она отметила, что в регионе «малые цифры, и, конечно, нужно сделать на это скидку».

По последним данным, с начала пандемии в Крыму выявлено 22 818 (+355) заразившихся коронавирусом. Из них выздоровели 17 360 человек, скончался от заболевания 451 пациент.

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