В Крыму из-за коронавируса власти запретили работу фуд-кортов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Крыму в связи с распространением коронавирусной инфекции до середины января запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах. Соответствующее изменение в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» внес глава Крыма Сергей Аксенов.

«С 25 декабря по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено: оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставку», — говорится в документе.

Также до середины января ТЦ запрещено проведение массовых мероприятий, проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме. Работодателям власти запретили проводить корпоративы, в том числе на рабочем месте.

Во вторник, 22 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Крым в числе регионов, которые находятся в стадии роста заболеваемости COVID-19. В то же время она отметила, что в регионе «малые цифры, и, конечно, нужно сделать на это скидку».