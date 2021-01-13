Менеджер Чака Норриса опроверг его участие в протестах у Капитолия

Чак Норрис (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

На разошедшихся по социальной сети Twitter фото участников протестов в Вашингтоне присутствует не актер Чак Норрис, а похожий на него человек, заявил его менеджер Эрик Китцер в комментарии агентству Associated Press.

«Это не Чак Норрис. Он остается с семьей на своем ранчо в Техасе», — заявил Китцер. И хотя агент признал, что мужчина на фото с протестов «чем-то похож» на Норриса, по его словам, настоящий актер «выглядит гораздо привлекательнее».

Чак Норрис получил известность как актер боевиков. Самый известный фильм с его участием — «Крутой Уокер».

Сторонники президента Дональда Трампа вышли на протесты в Вашингтоне 6 января, выражая несогласие с официальными результатами выборов президента США. Протестующие смогли ворваться в здание Капитолия, где должно было состояться утверждение победы кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.