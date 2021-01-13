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Выборы президента США ,  
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Менеджер Чака Норриса опроверг его участие в протестах у Капитолия

Чак Норрис
Чак Норрис (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

На разошедшихся по социальной сети Twitter фото участников протестов в Вашингтоне присутствует не актер Чак Норрис, а похожий на него человек, заявил его менеджер Эрик Китцер в комментарии агентству Associated Press.

«Это не Чак Норрис. Он остается с семьей на своем ранчо в Техасе», — заявил Китцер. И хотя агент признал, что мужчина на фото с протестов «чем-то похож» на Норриса, по его словам, настоящий актер «выглядит гораздо привлекательнее».

Протесты сторонников Трампа у здания конгресса США. Видео
Политика

Чак Норрис получил известность как актер боевиков. Самый известный фильм с его участием — «Крутой Уокер».

Сторонники президента Дональда Трампа вышли на протесты в Вашингтоне 6 января, выражая несогласие с официальными результатами выборов президента США. Протестующие смогли ворваться в здание Капитолия, где должно было состояться утверждение победы кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

Сенаторам сообщили об угрозе штурма Капитолия в ходе инаугурации Байдена
Политика
Фото:J. Scott Applewhite / AP

В результате штурма погибли пять человек, в том числе офицер полиции. Из здания были эвакуированы вице-президент США Майк Пенс и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Результаты выборов конгрессмены смогли утвердить только на следующий день.

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В 2016 году актер, которому уже исполнилось 80 лет, в одном из американских изданий публично выразил поддержку президенту Дональду Трампу, с которым знаком уже более 40 лет. Голливудская киноиндустрия традиционно больше поддерживает демократов.

массовые протесты Дональд Трамп Голливуд Чак Норрис
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