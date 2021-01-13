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Пандемия коронавируса ,  
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В США назвали опасные лекарства при лечении COVID-19

Существует несколько препаратов, которые не следует применять во время заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом заявил доктор медицинских наук, руководитель отдела инфекционного контроля и профилактики детской больницы в Цинциннати (штат Огайо) Джошуа Шаффцин, сообщает журнал Good Housekeeping.

По его словам, во время лечение COVID-19 необходимо перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом. Также он порекомендовал отказаться от ингаляторов.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Врач объяснил, что из-за медикаментов, которые содержат лоперамид, замедляется работа кишечника, что мешает организму самостоятельно отчиститься от бактерий и воспалений.

Говоря об использовании ингаляторов, Шаффцин отметил, что в состав большинства из них входит фенилэфрин. Это вещество может быть особенно вредным для людей с сердечно-сосудистыми проблемами. «Они вызывают закрытие мелких кровеносных сосудов в носу. <...> Для людей с высоким кровяным давлением это действительно может быть проблемой, потому что это приведет к закрытию сосудов и в других местах», — пояснил специалист.

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В декабре заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов назвал необходимые во время пандемии COVID-19 препараты. По его словам, сейчас необходимо иметь дома жаропонижающие препараты и назальные капли. Он подчеркнул, что среди жаропонижающих лекарств стоит выбирать те, в которых содержится парацетамол, а не ибупрофен.

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«Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача. Я не говорю уже о противовирусных препаратах, которые самостоятельно пить нельзя. Они обладают массой нежелательных реакций. И назначаться могут только под контролем врача», — сказал Зырянов.

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