В США назвали опасные лекарства при лечении COVID-19

Существует несколько препаратов, которые не следует применять во время заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом заявил доктор медицинских наук, руководитель отдела инфекционного контроля и профилактики детской больницы в Цинциннати (штат Огайо) Джошуа Шаффцин, сообщает журнал Good Housekeeping.

По его словам, во время лечение COVID-19 необходимо перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом. Также он порекомендовал отказаться от ингаляторов.

Врач объяснил, что из-за медикаментов, которые содержат лоперамид, замедляется работа кишечника, что мешает организму самостоятельно отчиститься от бактерий и воспалений.

Говоря об использовании ингаляторов, Шаффцин отметил, что в состав большинства из них входит фенилэфрин. Это вещество может быть особенно вредным для людей с сердечно-сосудистыми проблемами. «Они вызывают закрытие мелких кровеносных сосудов в носу. <...> Для людей с высоким кровяным давлением это действительно может быть проблемой, потому что это приведет к закрытию сосудов и в других местах», — пояснил специалист.