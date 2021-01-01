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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт назвал необходимые во время пандемии COVID-19 препараты

Во время пандемии коронавирусной инфекции необходимо иметь дома жаропонижающие препараты и назальные капли. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказал заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.

При этом он подчеркнул, что среди жаропонижающих лекарств стоит выбирать те, в которых содержится парацетамол, а не ибупрофен.

«Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача, — добавил Зырянов. — Я не говорю уже о противовирусных препаратах, которые самостоятельно пить нельзя. Они обладают массой нежелательных реакций. И назначаться могут только под контролем врача».

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Фото:Ведомости / ТАСС

По словам профессора, сейчас появилась информация о том, что при COVID-19 стоит употреблять витамин D, так как его дефицит ухудшает течение заболевания. Однако эксперт предупредил, что избыток витамина D в организме может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим заболеваниям.

Ранее сообщалось, что в ноябре был зафиксирован рост цент на аспирин — 2,4%, бромгексин — 3,4% и другие препараты. Тогда в Минздраве заявили, что на ценообразование этих препаратов влияет повышение курсовой стоимости импортного сырья и готовых форм, а также подчеркнули, что не регулируют цены на лекарства, которые не входят в список жизненно важных.

коронавирус лекарства
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