Эксперт назвал необходимые во время пандемии COVID-19 препараты

Во время пандемии коронавирусной инфекции необходимо иметь дома жаропонижающие препараты и назальные капли. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказал заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.

При этом он подчеркнул, что среди жаропонижающих лекарств стоит выбирать те, в которых содержится парацетамол, а не ибупрофен.

«Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача, — добавил Зырянов. — Я не говорю уже о противовирусных препаратах, которые самостоятельно пить нельзя. Они обладают массой нежелательных реакций. И назначаться могут только под контролем врача».

По словам профессора, сейчас появилась информация о том, что при COVID-19 стоит употреблять витамин D, так как его дефицит ухудшает течение заболевания. Однако эксперт предупредил, что избыток витамина D в организме может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим заболеваниям.