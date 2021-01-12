МЧС извинилось за эмодзи в сообщении о пожаре в Екатеринбурге

Фото: МЧС

Пресс-служба регионального главка МЧС по Свердловской области отредактировала сообщение о пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге и принесла извинения за использование эмодзи. Извинение было принесено в Twitter.

«Пресс-служба МЧС России по Свердловской области приносит извинения за недопустимое использование эмодзи в посте о пожаре в доме в Екатеринбурге. В настоящее время в публикациях ГУ МЧС России по Свердловской области убраны эмодзи», — говорится в сообщении.

Сейчас новость опубликована в сообществе «ВКонтакте» без эмодзи, однако скриншот успели сделать пользователи Twitter.