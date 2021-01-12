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МЧС извинилось за эмодзи в сообщении о пожаре в Екатеринбурге

Фото: МЧС
Фото: МЧС

Пресс-служба регионального главка МЧС по Свердловской области отредактировала сообщение о пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге и принесла извинения за использование эмодзи. Извинение было принесено в Twitter.

«Пресс-служба МЧС России по Свердловской области приносит извинения за недопустимое использование эмодзи в посте о пожаре в доме в Екатеринбурге. В настоящее время в публикациях ГУ МЧС России по Свердловской области убраны эмодзи», — говорится в сообщении.

Сейчас новость опубликована в сообществе «ВКонтакте» без эмодзи, однако скриншот успели сделать пользователи Twitter.

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Фото:МЧС России

Пожар в девятиэтажном жилом доме произошел в ночь на 12 января. Спасатели эвакуировали 90 человек. Площадь пожара составила 30 кв. м. В результате погибли восемь человек, включая одного ребенка. По данному факту возбудили дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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