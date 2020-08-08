Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / Zuma / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов с 9 по 30 августа на границе с Крымом, сообщила пресс-служба главы государства. Это решение связано с ростом числа случаев заражения коронавирусом в стране.

«Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции», — сказал он.

Глава государства также отметил, что инфекция может насести серьезный вред не только экономике, но и человеческому капиталу страны.

Кроме того, Зеленский дал распоряжение провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи заболевшим, обеспечить клиники необходимым оборудованием и средствами защиты для медработников.

Также президент потребовал усилить контроль за соблюдением ограничительных мер.