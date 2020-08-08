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Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / Zuma / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов с 9 по 30 августа на границе с Крымом, сообщила пресс-служба главы государства. Это решение связано с ростом числа случаев заражения коронавирусом в стране.

«Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции», — сказал он.

Глава государства также отметил, что инфекция может насести серьезный вред не только экономике, но и человеческому капиталу страны.

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Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Кроме того, Зеленский дал распоряжение провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи заболевшим, обеспечить клиники необходимым оборудованием и средствами защиты для медработников.

Также президент потребовал усилить контроль за соблюдением ограничительных мер.

По данным Центра общественного здоровья Украины, за последние сутки в стране зафиксировано 1489 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом заразились около 80 тыс. человек, из них 43 655 — выздоровели, а 1879 — умерли.

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Источник: JHU
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Теги: Владимир Зеленский, крым, Украина, КПП
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