Эрдоган призвал ЕС предоставить полное членство в союзе вместо санкций

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Alexis Mitas / Getty Images)

Турция ждет от Европейского союза не санкций, а полноправного членства в этом объединении. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя возможность введения санкций ЕС и США, передает агентство «Анадолу».

«Турция ждет от ЕС не санкций, а выполнения своих обещаний о полноправном членстве в организации», — заявил Эрдоган. Он также добавил, что от партнера по Североатлантическому альянсу — США — турецкая сторона ждет поддержки в борьбе с террористическими организациями и силами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в регионе.

Турецкий лидер отметил, что экономика страны готова к любым трудным испытаниям, новым возможностям и различным сценариям.

После этого заявление Эрдогана госсекретарь США Майк Помпео объявил, что

США вводят санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира за покупку российских систем С-400. Новые ограничения предусматривают запрет на выдачу лицензий и разрешений на экспорт для Управления оборонной промышленности Турции (SSB), а также заморозку активов Демира и других чиновников ведомства в США.