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Политика ,  
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Эрдоган призвал ЕС предоставить полное членство в союзе вместо санкций

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Alexis Mitas / Getty Images)

Турция ждет от Европейского союза не санкций, а полноправного членства в этом объединении. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя возможность введения санкций ЕС и США, передает агентство «Анадолу».

«Турция ждет от ЕС не санкций, а выполнения своих обещаний о полноправном членстве в организации», — заявил Эрдоган. Он также добавил, что от партнера по Североатлантическому альянсу — США — турецкая сторона ждет поддержки в борьбе с террористическими организациями и силами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в регионе.

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Турецкий лидер отметил, что экономика страны готова к любым трудным испытаниям, новым возможностям и различным сценариям.

После этого заявление Эрдогана госсекретарь США Майк Помпео объявил, что
США вводят санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира за покупку российских систем С-400. Новые ограничения предусматривают запрет на выдачу лицензий и разрешений на экспорт для Управления оборонной промышленности Турции (SSB), а также заморозку активов Демира и других чиновников ведомства в США.

В Турции санкции осудили. В МИДе страны заявили, что санкции США являются неправомерным актом. «Мы готовы урегулировать это посредством диалога и дипломатии, мы еще раз подчеркиваем», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Турции.

В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на поставку комплексов С-400. В ответ Вашингтон потребовал отказаться от сделки, предложив американские комплексы Patriot. Позднее из-за закупки С-400 США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. В 2019 году начались поставки российских С-400 в Турцию. В ноябре того года Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. В середине октября турецкие СМИ сообщили об испытаниях российских ЗРК С-400 в районе города Синоп на севере страны.

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