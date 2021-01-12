«Магнит» зафиксировал рост спроса на предновогодние товары в 2020 году

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Продажи цитрусовых, игристых вина, парфюмерии, кондитерских подарков и елочных игрушек в сети магазинов «Магнит» в предновогодний период выросли на 30-50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, за предновогодний период компания продала примерно 15 млн бутылок шампанского и вина, более 80% — российских марок. За последние две недели покупатели приобрели более 23,5 тыс. т мандаринов, что на 1,8 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также свыше 14 млн упаковок шоколадных конфет, 6,3 млн тортов и пирожных, 2,5 млн банок икры.

Майонез остался самым популярным новогодним соусом — накануне Нового года россияне купили 17,1 млн упаковок. В «Магните» также отметили рост популярности утиного мяса — накануне прошедших новогодних праздников его продажи скакнули в шесть раз по сравнению с 2019 годом.

Активнее всего россияне традиционно за купались 30 и 31 декабря. На эти два дня пришлось примерно 22% всех продаж за последние две недели 2020 года. А на 31 декабря — более 20% всех игристых вин, подарочных косметических наборов, соков, напитков, водки, коньяка и тортов, проданных за последнюю неделю.