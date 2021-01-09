В новогодние праздники резко выросли продажи лыж, коньков и клюшек

В Московском регионе в новогодние праздники продажи лыж и коньков выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РБК сообщила аналитическая служба Wildberries.

«Самые популярные модели коньков россияне приобретают за 3–4 тыс. руб., лыж — за 2–3 тыс. руб.», — уточняется в сообщении.

В целом по России за новогодние каникулы продажи лыж и коньков по сравнению с прошлогодними показателями увечились в три раза. Кроме того, россияне стали чаще покупать хоккейные клюшки. Их продажи взлетели в 5,6 раза в штуках по сравнению с первой неделей 2020 года.

«Сноубордов в начале 2021 года россияне купили в четыре раза больше, чем в прошлом году», — отмечается в сообщении. Продажи санок в штуках выросли на 434%, снегокатов — на 310% и ватрушек — на 190%.