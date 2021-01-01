Росстат подсчитал изменение стоимости новогоднего стола и подарков

В новогоднем меню больше всего подорожали картофель, апельсины, яблоки и огурцы. Цены на колбасу и курицу в среднем по России снизились

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Стоимость продуктов к новогоднему столу в России выросла по сравнению с прошлым годом на 4,56%, подсчитал Росстат. Результаты подсчетов ведомства есть у РБК. Общая стоимость праздничного стола возросла с 6468 руб. до 6763 руб.

Из включенных в новогоднее меню продуктов больше всего по сравнению с ноябрем прошлого года подорожали картофель (на 28,8%), апельсины (24%), яблоки (17%) и огурцы (16%). Также возросла стоимость икры лососевых рыб (на 11%) и рыбных консервов (на 11%). При этом цена на колбасу и курицу, напротив, упала — на 2,6 и 0,84% соответственно.

Больше всего за год стоимость новогоднего стола выросла в Новосибирской (9,68%), Орловской (9,6%) и Кировской областях (9,59%). На праздничную корзину продуктов в этом регионе придется потратить 6,7 тыс., 6, 6 тыс. и 6 тыс. руб. соответственно.

В абсолютном выражении потратят на продукты к Новому году больше всего жители Чукотского и Ненецкого автономных округов, а также жители Камчатского края — 9,5 тыс., 9 тыс. и 8,7 тыс. руб. соответственно. При этом в процентах стоимость новогодней корзины изменилась для этих регионов не столь значительно: в Ненецком автономном округе выросла на 4,78%, на Камчатке — на 6,49%, а на Чукотке упала на 0,56%.



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