Зеленский и приехавшая на машине Санду договорились построить магистраль

Майя Санду и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Молдавии Майя Санду и украинский лидер Владимир Зеленский договорились о строительстве автомагистрали между Киевом и Кишиневом. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Предусмотрено создание автомобильного транспортного коридора, который соединит Киев и Кишинев. В перспективе этот коридор уменьшит путь между двумя городами до пяти-шести часов», — говорится в сообщении. В рамках строительства стороны планируют возвести мост «Ямполь — Косэуць» на границе между двумя странами.

Санду приехала в Киев на автомобиле. Это ее первый официальный зарубежный визит. Пресс-секретарь президента Сорина Штефырца пояснила, что делегация решила добраться до Киева на машине, а не на самолете, так как это снижает расходы. Кроме того, в пресс-службе президента пояснили, что автомобиль является самым эффективным средством передвижения в период пандемии.