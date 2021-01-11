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Новый президент Молдавии поехала в первый зарубежный визит на автомобиле

Президент Молдавии Майя Санду отправилась с первым официальным визитом на Украину на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба президента, передает молдавская газета Ziarul de Garda.

Пресс-секретарь президента Сорина Штефырца пояснила, что делегация решила добраться до Киева на машине, а не на самолете, так как это снижает расходы. По ее словам, это наиболее эффективный способ передвижения во время пандемии.

Санду вступила в должность президента Молдавии
Политика
Майя Санду

Официальная встреча украинских и молдавских представителей состоится 12 января. Санду проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалом и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

В состав молдавской делегации входят, помимо президента, девять человек. В том числе советник президента по внешней политике Кристина Герасимов, посол Моладвии на Украине Руслан Болбочан, советник президента по энергетике Серджиу Тофилат.

Это первая официальная зарубежная поездка Санду.

Предыдущий президент Молдавии Игорь Додон проиграл выборы в ноябре Санду с результатом 42,26 против 57,74%. Она вступила в должность 24 декабря.

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