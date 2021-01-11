Новый президент Молдавии поехала в первый зарубежный визит на автомобиле

Президент Молдавии Майя Санду отправилась с первым официальным визитом на Украину на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба президента, передает молдавская газета Ziarul de Garda.

Пресс-секретарь президента Сорина Штефырца пояснила, что делегация решила добраться до Киева на машине, а не на самолете, так как это снижает расходы. По ее словам, это наиболее эффективный способ передвижения во время пандемии.

Официальная встреча украинских и молдавских представителей состоится 12 января. Санду проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалом и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

В состав молдавской делегации входят, помимо президента, девять человек. В том числе советник президента по внешней политике Кристина Герасимов, посол Моладвии на Украине Руслан Болбочан, советник президента по энергетике Серджиу Тофилат.