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Козак прибыл в Берлин для участия во встрече в «нормандском формате»

Дмитрий Козак
Дмитрий Козак (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в российское посольство в Берлине, где пройдет встреча политических советников стран нормандской четверки. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также в столицу Германии прибыл глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «Интерфакс-Украина».

Источник в российской делегации говорил «РИА Новости», что участники обсудят реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Осенью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что говорить о проведении очередного саммита лидеров в «нормандском формате» пока рано, поскольку еще не все договоренности, достигнутые на саммите в Париже, выполнены.

В последний раз встреча «нормандской четверки» состоялась 9 декабря 2019 года во французской столице. В этой встрече с лидерами Франции, России и Германии впервые участвовал в качестве президента Украины Владимир Зеленский. По итогам встречи лидеры стран приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
 

Дмитрий Козак «нормандский формат» Берлин
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