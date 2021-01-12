Козак прибыл в Берлин для участия во встрече в «нормандском формате»

Дмитрий Козак (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в российское посольство в Берлине, где пройдет встреча политических советников стран нормандской четверки. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также в столицу Германии прибыл глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «Интерфакс-Украина».

Источник в российской делегации говорил «РИА Новости», что участники обсудят реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.

Осенью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что говорить о проведении очередного саммита лидеров в «нормандском формате» пока рано, поскольку еще не все договоренности, достигнутые на саммите в Париже, выполнены.