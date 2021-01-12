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Многомиллионный город в Китае полностью изолировали из-за COVID

Фото: Jason Lee / Reuters
Фото: Jason Lee / Reuters

Все население города Ланфан в провинции Хэбэй, расположенного к югу от Пекина обязали уйти на 7-дневную домашнюю изоляцию, чтобы предотвратить новую волну коронавируса, сообщает агентство Reuters. В городе проживает порядка 5 млн человек.

12 января местными властями было запущено бесплатное ПЦР-тестирование для жителей города, которое продлится до 14 января. Кроме того, ограничено передвижение транспортных средств. Выехать из города можно лишь в экстренных случаях.

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Фото:Ng Han Guan / AP

По данным Национальной комиссии здравоохранения на 12 января, общее число зараженных в Китае достигло 87 591 человек, умерло 4 634 человека. 82 260 человек выздоровели. В провинции Хэбэй было выявлено 40 новых случаев. Статистика по этому региону ведется отдельно из-за большего распространения болезни в этой части Китая.

Ланфан — третий город в провинции Xэбэй, где на этой неделе вводят ограничительные меры. Ранее из-за вспышки эпидемии были изолированы два города к югу от Пекина — Шицзячжуан и Синтай. Общее население трех городов — более 22 млн человек.

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