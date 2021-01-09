Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Чемпионка мира по лыжным гонкам снялась с «Тур де Ски» из-за травмы Спорт, 13:13 Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов Политика, 12:48  В Кузбассе из-за пожара в шахте эвакуировали горняков Общество, 12:48 Как переехать в Москву из Германии и разделить семью и бизнес РБК Стиль и Clarins, 12:32 Матч чемпионата Испании по футболу перенесли из-за снегопада Спорт, 12:30 Власти заявили об угрозе новых сходов лавин под Норильском Общество, 12:22 От COVID-19 умер первый заместитель главы Югры Общество, 12:17 В Китае власти запретили 18 млн жителей выходить на улицу из-за COVID-19 Общество, 12:05 Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Абу-Даби Спорт, 12:02 Пожар произошел возле аэропорта Сочи Общество, 12:01 Почему переработка не решит наших проблем? «Зеленый» подкаст РБК тренды Зеленая экономика, 12:00  Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 11:54 Капризов забросил первую шайбу в составе клуба НХЛ. Видео Спорт, 11:27 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 января Общество, 11:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Китае власти запретили 18 млн жителей выходить на улицу из-за COVID-19

Запрет коснется жителей городов Шицзячжуан и Синтай, он будет действовать неделю
Фото: Mu Yu / Xinhua / AP
Фото: Mu Yu / Xinhua / AP

Всем жителям китайских городов Шицзячжуан (административный центр провинции Хэбэй) и Синтай (провинция Хэбэй) предписано в ближайшую неделю не покидать домов, сообщает агентство «Синьхуа». Решение о локдауне принято в связи с выявлением в провинции за последнюю неделю 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным «Синьхуа», один из районов Шицзячжуаня был признан зоной с высоким эпидемиологическим риском, а остальные классифицированы как зоны со средним рисков. Всего в Шицзячжуане проживает около 11 млн человек, а в Синтае — более 7 млн (с учетом подчиненных районов).

Чтобы блокировать распространение COVID-19, власти Шицзячжуаня 9 января остановили работу общественного транспорта — автобусов, такси и метро.

Кроме того, власти ужесточили меры контроля на железнодорожных вокзалах Шицзячжуаня — пассажирам запрещается входить на станции и садиться в поезда, а также рекомендуется вернуть билеты.

В пятницу, 8 января, в Шицзячжуане был завершен общегородской забор проб для проведения тестов на COVID-19, завершить проведение анализов планируется 9 января.

В субботу, 9 января, Минздрав Китая объявил, что вакцинация против COVID-19 для всех жителей Китая будет бесплатной.

Автор
Евгений Калюков
Китай коронавирус карантин самоизоляция
Материалы по теме
Глава МИД Китая высказался о происхождении коронавируса
Политика
В Китае впервые выявили «британский» штамм коронавируса
Общество
Китай одобрил вакцину Sinopharm от коронавируса для выхода на рынок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter