В Китае власти запретили 18 млн жителей выходить на улицу из-за COVID-19

Запрет коснется жителей городов Шицзячжуан и Синтай, он будет действовать неделю

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Всем жителям китайских городов Шицзячжуан (административный центр провинции Хэбэй) и Синтай (провинция Хэбэй) предписано в ближайшую неделю не покидать домов, сообщает агентство «Синьхуа». Решение о локдауне принято в связи с выявлением в провинции за последнюю неделю 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным «Синьхуа», один из районов Шицзячжуаня был признан зоной с высоким эпидемиологическим риском, а остальные классифицированы как зоны со средним рисков. Всего в Шицзячжуане проживает около 11 млн человек, а в Синтае — более 7 млн (с учетом подчиненных районов).

Чтобы блокировать распространение COVID-19, власти Шицзячжуаня 9 января остановили работу общественного транспорта — автобусов, такси и метро.

Кроме того, власти ужесточили меры контроля на железнодорожных вокзалах Шицзячжуаня — пассажирам запрещается входить на станции и садиться в поезда, а также рекомендуется вернуть билеты.

В пятницу, 8 января, в Шицзячжуане был завершен общегородской забор проб для проведения тестов на COVID-19, завершить проведение анализов планируется 9 января.