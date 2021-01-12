В России анонсировали полное восстановление транзита нефти из Казахстана

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Полное восстановление транзита нефти через Россию из Казахстана, приостановленного из-за морозов, ожидается днем 12 января. Об этом сообщил журналистам представитель компании «Транснефть», передает корреспондент РБК.

Согласно сообщению, подача нефти из Казахстана началась в 16:58 11 января. В течение ночи и утра 12 января шло постепенное увеличение режима.

«По прежнему из-за морозов ограничивают от плана сдачу на отдельных узлах «Самотлорнефтегаз», Нижневартовск, «Руснефть», «Меридиан» и др. Поставки на НПЗ [нефтеперерабатывающий завод] идут по действующему плану», — уточнил он.

В компании напомнили, что в 00:32 по московскому времени на озере Хубсул в Монголии произошло землетрясение. В результате было зафиксировано сейсмическое воздействие на объекты магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», при этом на нефтеперекачивающую станцию (НПС-2) «Чуна» — максимальной интенсивностью в 3 балла. Тем не менее нарушений функционирования объектов не выявлено.