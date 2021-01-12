Полиция Конгресса США отстранила двух офицеров за поддержку протестующих

Полиция американского Капитолия отстранила от службы двух сотрудников, которые во время штурма Конгресса выразили поддержку протестующим. Об этом сообщил член палаты представителей Конгресса Тим Райан (демократ от штата Огайо), передает СNN.

По его словам, один из офицеров сделал селфи с человеком из толпы собравшихся демонстрантов. Другой надел шляпу с лозунгом президента США Дональда Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой») и показывал дорогу митингующим, которые ворвались в здание Конгресса.

Проверке из-за своего поведения в период беспорядков, как указал Райан, подверглись еще от десяти до 15 полицейских Капитолия. По сообщению телеканала, никто из правоохранителей не был арестован, никому из них не предъявляли обвинений в совершении преступлений.

Источники CNN сообщили, что власти при расследовании случившегося уделяют особое внимание возможной связи сотрудников правоохранительных органов с бунтовщиками.