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Полиция Конгресса США отстранила двух офицеров за поддержку протестующих

Полиция американского Капитолия отстранила от службы двух сотрудников, которые во время штурма Конгресса выразили поддержку протестующим. Об этом сообщил член палаты представителей Конгресса Тим Райан (демократ от штата Огайо), передает СNN.

По его словам, один из офицеров сделал селфи с человеком из толпы собравшихся демонстрантов. Другой надел шляпу с лозунгом президента США Дональда Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой») и показывал дорогу митингующим, которые ворвались в здание Конгресса.

Полиция Капитолия подтвердила смерть своего офицера во время беспорядков
Политика
Фото:Shannon Stapleton / Reuters

Проверке из-за своего поведения в период беспорядков, как указал Райан, подверглись еще от десяти до 15 полицейских Капитолия. По сообщению телеканала, никто из правоохранителей не был арестован, никому из них не предъявляли обвинений в совершении преступлений.

Источники CNN сообщили, что власти при расследовании случившегося уделяют особое внимание возможной связи сотрудников правоохранительных органов с бунтовщиками.

Застрелившего человека в Вашингтоне полицейского отстранили от работы
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Фото:Alex Wong / Getty Images

Под подозрения попали не только офицеры полиции Капитолия, но и правоохранители из других регионов страны, которые были в Вашингтоне в день штурма Конгресса и могли быть причастны к нему. Как передает CNN, сейчас полиция проверяет действия семи офицеров из пяти департаментов.

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Сторонники Трампа собрались на митинг около Конгресса 6 января по местному времени, когда конгрессмены должны были утвердить результаты президентских выборов и поражение Трампа. Протестующие смогли прорваться в здание и сорвать заседание, беспорядки привели к человеческим жертвам. Известно о гибели пяти человек, в том числе одного полицейского. Полиция Капитолия ранее отправила в административный отпуск офицера, которые застрелил женщину из числа протестующих.

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