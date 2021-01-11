Меланья Трамп осудила штурм Капитолия сторонниками Трампа

Мелания Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Супруга действующего президента США республиканца Дональда Трампа Меланья осудила штурм Капитолия в Вашингтоне 6 января. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Я разочарована тем, что произошло на прошлой неделе. Мне стыдно, что вокруг этих трагических событий блуждали непристойные сплетни, необоснованные личные нападки и ложные, вводящие в заблуждение обвинения со стороны людей, которые стремятся быть актуальными и имеют повестку дня. На этот раз речь идет исключительно об исцелении нашей страны и ее граждан», — говорится в обращении супруги Трампа.

По ее словам, Америка должна исцелиться цивилизованным путем. «Не сомневайтесь в этом, я абсолютно осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Насилие недопустимо», — добавила первая леди США.

Она призвала американский народ прекратить проявлять жестокость и рекомендовала никогда не делать выводов, исходя из цвета кожи человека, и не использовать различия политических идеологий как причину агрессии и злобы. Кроме того, Меланья Трамп выразила соболезнование семьям погибших в ходе беспорядков.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года, однако подсчет голосов затянулся.

В середине декабря 2020 года коллегия выборщиков от 50 штатов США и округа Колумбия избрала новым президентом страны кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Утверждение голосов выборщиков должно было состояться 6 января в здании Капитолия в Вашингтоне, однако слушания были прерваны из-за захвата здания сторонниками Трампа. В частности, тогда сторонники действующего президента устроили потасовки с полицейскими и ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание конгресса США. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. В общей сложности погибли пять человек.

Инаугурация Байдена намечена на 20 января.