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Пандемия коронавируса ,  
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Студентам Подмосковья разблокировали проездные

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Правительство Московской области разблокировало проездные карты студентов вузов и колледжей.

Транспортные карты студентов вузов и колледжей заблокировали 16 ноября. Такое решение было принято в связи с переводом всех подмосковных студентов на удаленное обучение в качестве меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По льготным документам нельзя было ездить ни на городском, ни на пригородном транспорте, включая электрички. Транспортные карты работали только у тех студентов, кто занимался волонтерством. Изначально ограничения на поездки ввели до 29 ноября, затем продлили до 13 декабря, а после до 12 января.

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О принятом подмосковными властями решении разблокировать проездные говорила во время совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым 11 января первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова. По словам Воробьева, после новогодних каникул в очном режиме заработают подмосковные школы, а с 13 января — колледжи.

При этом до 15 января будут по-прежнему действовать некоторые другие ограничения, принятые 11 декабря подмосковными властями. Так, клиентам расположенных в области гостиниц продолжат измерять температуру, впускать в отели будут только тех, у кого есть справка об отсутствии заражения COVD-19.

Кроме того, будет и дальше действовать запрет на работу заведений общепита и развлекательных учреждений в ночное время суток (с 23:00 до 6:00). Исключение сделаны для торговли навынос и курьерской доставки. Послаблять эти ограничения власти региона отказались даже на период новогодних праздников.

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в Московской области коронавирусом заразились 1315 человек. По информации областного минздрава, всего с момента начала пандемии COVID-19 в регионе заболели 169 724 жителя, выздоровели 128 052, скончались 3112 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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