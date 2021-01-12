Студентам Подмосковья разблокировали проездные

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Правительство Московской области разблокировало проездные карты студентов вузов и колледжей.

Транспортные карты студентов вузов и колледжей заблокировали 16 ноября. Такое решение было принято в связи с переводом всех подмосковных студентов на удаленное обучение в качестве меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По льготным документам нельзя было ездить ни на городском, ни на пригородном транспорте, включая электрички. Транспортные карты работали только у тех студентов, кто занимался волонтерством. Изначально ограничения на поездки ввели до 29 ноября, затем продлили до 13 декабря, а после до 12 января.

О принятом подмосковными властями решении разблокировать проездные говорила во время совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым 11 января первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова. По словам Воробьева, после новогодних каникул в очном режиме заработают подмосковные школы, а с 13 января — колледжи.