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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач калужской скорой помощи умерла от коронавируса

Виктория Кардаш
Виктория Кардаш (Фото: Виктория-Витальевна Кардаш / VK)

Главный врач калужского регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Виктория Кардаш скончалась 8 января в одной из московских больниц от осложнений, вызванных COVID-19, сообщило региональное министерство здравоохранения на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В конце декабря Кардаш заболела тяжелой формой COVID-19. «Сопутствующие заболевания, которые имелись у Виктории Витальевны, обострились и значительно ухудшили течение ковид-инфекции», — говорится в сообщении регионального минздрава.

Свои соболезнования по этому поводу также выразил губернатор Калужской области Владислав Шапша. «Вместе со своими коллегами она была на передовой борьбы с COVID-19, строила планы совершенствования работы службы в связи с переездом в новое здание», — написал губернатор в социальной сети «ВКонтакте».

По данным федерального оперштаба по борьбе с заболеванием, в Калужской области от коронавируса за сутки выявили 160 новых случаев COVID-19, всего в регионе сейчас с начала эпидемии заразились 22 850 человек. Умерли 193 человека. На лечении остаются 1786 пациентов, 20 871 человек выздоровели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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