Калужский минздрав назвал фейком сообщения об увезенном оборудовании

Фото: Владислав Шапша / Vk

Сообщения о том, что на открытие сосудистого отделения клинической больницы № 8 в Обнинске привезли оборудование из другого отделения, а затем увезли обратно, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев.

Ранее об этом писал Mash. По его данным, на открытие отделения с участием региональных властей из других отделений привезли, в частности, ангиограф. Новый глава подразделения, прибывший из Коми, после этого решил уволиться, отмечал Telegram-канал.

«Такое высокотехнологичное оборудование невозможно взять и привезти или отвезти куда-то. Ангиограф стоит в отделении и работает, процедуры выполняются», — отметил Цкаев.

По его словам, приглашенный ранее специалист принял решение уехать из Обнинска, объяснив это личными причинами.