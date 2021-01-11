Конфликт Армении и Азербайджана , 11 янв, 12:26
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Пашинян и Алиев прибыли в Москву на переговоры с Путиным
Никол Пашинян
Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна приземлился в Москве, сообщает пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.
По ее словам, трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана состоится через несколько часов.
Также в Москву прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС со ссылкой на посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы.
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