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Три человека погибли во время сильнейшего за 50 лет снегопада в Испании

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Один человек в Мадриде и два человека в Малаге погибли в результате бури «Филомена», которая сопровождается дождями и снегопадом. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на министра внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка.

Как пишет газета, буря и снегопад стали сильнейшими в стране за 50 лет. Снег выпал в основном в центральной части страны. В прибрежных районах страны буря вызвала проливные дожди.

Псковская область без света после снегопада

В десяти провинциях, включая Мадрид, объявлен красный уровень опасности: дороги перекрыты, общественный транспорт остановлен, культурные и спортивные мероприятия отменены. Спасательно-поисковые работы продолжаются. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще сутки.

Матч чемпионата Испании по футболу перенесли из-за снегопада
Спорт
Фото:Global Look Press

Из-за снегопада отменили матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским «Атлетико» и «Атлетико» из Бильбао. Игра должна была состояться в субботу, 9 января, в 18:15 мск. Новая дата проведения встречи будет объявлена позднее.

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