Три человека погибли во время сильнейшего за 50 лет снегопада в Испании

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Один человек в Мадриде и два человека в Малаге погибли в результате бури «Филомена», которая сопровождается дождями и снегопадом. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на министра внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка.

Как пишет газета, буря и снегопад стали сильнейшими в стране за 50 лет. Снег выпал в основном в центральной части страны. В прибрежных районах страны буря вызвала проливные дожди.

В десяти провинциях, включая Мадрид, объявлен красный уровень опасности: дороги перекрыты, общественный транспорт остановлен, культурные и спортивные мероприятия отменены. Спасательно-поисковые работы продолжаются. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще сутки.