Школы и детсады Подмосковья будут работать в очном режиме после каникул

В Московской области школы, детские сады и колледжи после новогодних праздников продолжат работу в очном режиме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Андрея Воробьева.

«Школы и детские сады откроются 11 января, колледжи — 13 января. Также очно продолжат работу кружки и секции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во всех образовательных учреждениях сохранятся меры безопасности, введенные из-за пандемии: дезинфекция и регулярные проветривания; масочный режим. Учителя будут носить маски при индивидуальной работе с учениками, остальные работники будут носить их постоянно. Работники пищеблоков должны быть и в перчатках. Предполагается, что соответствующие противоэпидемические меры будут действовать до 1 января 2022 года.

В региональном правительстве также пояснили, что если в классе заболеют 20% учеников, то класс будут переводить на двухнедельное дистанционное обучение. А если будут болеть 30% учащихся в школе, то на дистанционное обучение переведут все образовательное учреждение.