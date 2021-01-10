Москвичей предупредили о 20-градусных морозах на следующей неделе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве, как и во всей центральной России, в ближайшие дни сильно похолодает, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник в регион начнут прорываться холодные воздушные массы с севера.

«В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до минус 17–22 градусов, в дневные часы уже не выше минус 10–15. Не обойдется без незначительного локального снега. Во вторник и среду характер метеоусловий существенно не изменится: под утро минус 15–20, в Верхневолжье похолодает до минус 20–25, местами минус 25–30, днем минус 10–5», — рассказал он.

В четверг и пятницу циклон с юга принесет небольшие осадки, в центральной России потеплеет, но ненадолго, уточнил синоптик.

«К выходным вновь усилится северная тяга ветров, начнется ультраполярное вторжение с Карского моря. Ночами морозы окрепнут до минус 20–25 градусов, днем всего минус 13–18 градусов, что почти на десять градусов ниже положенного по многолетней норме. И по всей видимости, январские морозы — это надолго», — добавил Тишковец.