В Омской области при пожаре погибли мужчина и его трехлетняя дочь

Фото: СК РФ

В Омской области в результате пожара в частном доме на несколько семей погибли 30-летний мужчина и его 3-летняя дочь. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Также при пожаре пострадали 24-летняя супруга и 5-летний сын. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности), сообщили в СК.

По данным следствия, пожар начался в 7:00 10 января (4:00 по мск). О причинах возгорания в СК не сообщили, расследование уголовного дела продолжается.

Вчера, 9 января, сотрудники полиции в Санкт-Петербурге спасли трехлетнюю девочку во время пожара, который произошел в одной из квартир. Прибывшие первыми на место происшествия сотрудники полиции обнаружили сильное задымление в подъезде.Они выяснили, что в одной из квартир находится трехлетняя девочка, которой стало плохо от угарного газа. В результате полицейские приняли решение о спасении ребенка. Они растянули под окном дома плед, сброшенный родственниками, а затем поймали девочку.