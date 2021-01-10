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В Петербурге полицейские спасли трехлетнюю девочку при пожаре в квартире

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге спасли трехлетнюю девочку во время пожара, возникшего в одной из местных квартир. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

По словам Волк, пожар произошел 9 января в многоквартирном доме на Будапештской улице. Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 18:30.

Первыми на место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили сильное задымление в подъезде. Выяснилось, что в одной из квартир находится трехлетняя девочка, которой стало плохо от угарного газа. В результате полицейские приняли решение о спасении ребенка. В частности, заместитель начальника УМВД России по Фрунзенскому району города Санкт-Петербурга Александр Кузякин и врио заместителя начальника 5-го отдела полиции Алексей Малкин растянули под окном дома плед, сброшенный родственниками, а затем поймали девочку. В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщила Волк. Впоследствии на место происшествия прибыли пожарные. Они спасли остальных жильцов квартиры. К настоящему времени пожар полностью ликвидирован.

Как сообщает интернет- портал «Фонтанка», пожар произошел в двухкомнатной  квартире, расположенной на девятом этаже. Внутри нашли тело погибшего, его личность устанавливается. Из квартиры были эвакуированы 12 человек. Для того, чтобы во время ожидания тушения пожара жители дома не мерзли на улице, к их дому был направлен автобус, где и разместили жильцов. 

Телеканал «78» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что погибшим оказался сын пожилой женщины, которую спасателям удалось спасти из пожара. Погибшим оказался 48-летний мужчина по имени Алексей.

После пожара была организована комиссия по чрезвычайным ситуациям с участием главы района Константина Серов. Администрация района проводит восстановление горячего водоснабжения, перекрывает поврежденные окна, утепляет парадную и системы отопления, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

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